ЗСУ ліквідували 590 окупантів, 10 танків, 16 бронемашин, 9 артсистем і 24 БпЛА - Генштаб

Збройні сили України за добу ліквідували 590 окупантів, 10 танків, 16 бронемашин, 20 артсистем і 24 безпілотники, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.06. 23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано, танків - 3965 (+10) од., бойових броньованих машин - 7683 (+16) од., артилерійських систем - 3812 (+9) од., РСЗВ - 606 (+2) од., засобів ППО - 364 (+0) од., літаків - 314 (+0) од., гелікоптерів - 301 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3357 (+24), крилатих ракет - 1199 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6519 (+13) од., спеціальної техніки - 519 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.