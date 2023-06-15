Події

19:31 15.06.2023

Посол США зустрілася зі Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні

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Посол США в Україні Бріджит Брінк провела зустріч із першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки Юлією Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня.

"Провела приємну зустріч з Юлією Свириденко, в той час як Україна готується до Лондонської конференції з відновлення. Ми сповнені рішучості сприяти відновленню України, підтримуючи сфери, які цього найбільше потребують", - написала вона у твіттері.

 

Теги: #сша #свириденко #брінк_бріджит

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