Посол США зустрілася зі Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела зустріч із першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки Юлією Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня.

"Провела приємну зустріч з Юлією Свириденко, в той час як Україна готується до Лондонської конференції з відновлення. Ми сповнені рішучості сприяти відновленню України, підтримуючи сфери, які цього найбільше потребують", - написала вона у твіттері.