Затоплені кладовища не становлять загрози епідситуації, на відміну від затоплених скотомогильників, - Кузін

Кладовища, затоплені внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, не становлять загрози епідеміологічній ситуації, на відміну від затоплених скотомогильників на постраждалій території, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Затоплені кладовища не становлять загрози епідситуації, на відміну від затоплених скотомогильників", - сказав він журналістам у четвер.

Кузін зазначив, що затоплені скотомогильники потенційно можуть стати джерелом поширення сибірської виразки, проте уточнив, що наразі випадків підозри на сибірську виразку не зафіксовано.