Події

20:06 29.06.2023

Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

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Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

Мешканці регіонів, які постраждали від затоплення через підрив Каховської ГЕС, отримали близько майже 100 тис. таблеток для знезараження питної води.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, таблетки, призначені для знезараження питної води, знищують хвороботворні мікроорганізми, що можуть спричинити гострі кишкові інфекції.

Додаткові резерви бактерицидних таблеток і знезаражувальних засобів для питної води сформовані на рівні інших областей і за необхідності будуть перерозподілені.

Водночас МОЗ нагадує, що спалахів гострих інфекційних хвороб і випадків холери на територіях, які постраждали від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, не виявлено.

Усіх пацієнтів із підозрою на гострі кишкові інфекції додатково перевіряють на холеру. Для цього лікарні забезпечені тестами (швидкими і ПЛР) для діагностики та спеціальними наборами для лікування в разі холери.

МОЗ нагадує, що понад 30% проб води, відібраних після затоплення з поверхневих водойм Херсонської, Одеської та Миколаївської областей, не відповідають гігієнічним нормам.

Серед небезпечних збудників - сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка. Тому купання в ньому та використання такої води для господарських потреб заборонено.

Теги: #вода #затоплення #знезараження

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