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11:58 15.06.2023

Розгляд заяв на компенсацію за знищене житло розпочнеться в серпні - Шуляк

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Розгляд заяв на компенсацію за знищене житло розпочнеться в серпні - Шуляк

Уряд затвердив постанову про порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, і з 15 серпня місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла, повідомила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Подати заяву за знищені об’єкти нерухомого майна можна в електронній формі через "Дію" починаючи з 15 липня 2023 року. Водночас Кабмін рекомендує місцевій владі забезпечити можливість розгляду поданих заяв починаючи з 15 серпня 2023 року", - написала вона в телеграмі.

Народний депутат нагадала, що це друга черга державної програми "єВідновлення". Наразі власники пошкодженого житла отримують компенсацію у вигляді коштів на його ремонт. Друга черга програми дасть можливість власникам знищеного житла отримати кошти для фінансування будівництва будинків садибного типу, садового або дачного будинку, або житлові сертифікати на придбання нового будинку.

"Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира чи приватний будинок. Також можна обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості або ж інвестувати в будівництво нової квартири", - повідомила Шуляк.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги власникам пошкодженого або знищеного внаслідок війни житла.

 

Теги: #житло #компенсації #заяви

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