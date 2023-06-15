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11:48 15.06.2023

Посол України в ПАР не вірить, що Путін приїде на саміт БРІКС

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Посол України в ПАР не вірить, що Путін приїде на саміт БРІКС

Посол України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова сумнівається, що президент РФ Володимир Путін, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд (МКС), приїде на саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР).

"Росія займає дуже провокативну роль. Тобто вони стверджують, що Путін приїде за будь-яких обставин. І РФ буде це робити, щоб чинити тиск на Південну Африку до останнього моменту. Я особисто не вірю в те, що Путін приїде. Але суспільство жваво обговорює і закликає здебільшого до того, щоб заарештувати Путіна, якщо він усе-таки наважиться приїхати", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Абравітова зазначила, що "ПАР перебуває в серйозній головоломці", і наразі в країні вивчають, які можуть бути наслідки, якщо Путін усе-таки приїде. Оскільки Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду, незважаючи на те, що в правлячій партії були заяви про намір вийти з МКС.

Крім того, посол нагадала, що країна вже мала прецедент 2016 року з колишнім президентом Судану Омаром аль-Баширом, якого ПАР відмовилася заарештувати, незважаючи на те, що МКС видав ордер на арешт.

Водночас Абравітова наголосила, що зараз на рівні чуток і новин у ЗМІ обговорюється можливість перенесення саміту БРІКС до Китаю, де Китай і ПАР могли би спільно очолити проведення заходу.

"Офіційно вони наразі це не коментують. Водночас такі запитання відкрито ставляться президенту. Тобто ми знаємо, що дебати з цього приводу тривають", - сказала вона.

Посол пояснила, що саміт має важливе значення, і цього року розглядається можливість розширення учасників БРІКС за рахунок дев'яти країн.

"Це і Египет, і Саудівська Аравія, Туреччина, і Індонезія, велися розмови і про Мексику. І це дає підстави багатьом думати про те, що Путін все-таки розгляне можливість щодо свого фізичного візиту, хоч би де цей саміт відбувся. Але сподіватимемося, що ні", - сказала вона.

Абравітова також підтвердила, що Міністерство закордонних справ ПАР справді опублікувало заяву про те, що всім учасникам саміту гарантуватиметься дипломатичний імунітет під час заходу. Однак, як наголосила посол, це ніяк не може нівелювати ордер МКС.

"Тобто внутрішнє законодавство не може превалювати над міжнародним законодавством. МЗС дало коментар про те, що це звичайна процедура, і під час будь-якого заходу за участі високих посадовців всім гарантується імунітет. Тобто це рутина, і жодним чином, за їхніми словами, не є рішенням щодо Путіна окремо. Тобто всім гарантується, але питання про Путіна розглядається в окремій площині", - сказала посол.

15-й саміт БРІКС має відбутися в Йоганнесбурзі (ПАР) з 22 по 24 серпня 2023 року.

Теги: #рф #посол #саміт #пар #брікс

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