Події

11:12 15.06.2023

Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

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Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ повідомив, що зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Брюсселі, де сьогодні відбудеться 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"Завжди приємно зустрітися з моїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з оборони України, солідарні з вами та відважними захисниками України", - написав глава Пентагону у твіттері.

Зі свого боку Резніков також опублікував фото з Брюсселя і подякував Остіну за лідерство і підтримку.

"Мій день розпочався із зустрічі з моїм колегою і великим другом Ллойдом Дж. Остіном III. Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій нічим не спровокованій війні, розпочатій Росією. Дякую Ллойд Дж. Остіну ІІІ за лідерство, а також дякую всім нашим друзям і партнерам за вашу непохитну підтримку", - написав він у твіттері.

Засідання Контактної групи розпочинається об 11:00 за київським часом. Напередодні, 13 червня, міністр оборони Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети для цієї зустрічі, яку буде присвячено зміцненню протиповітряної оборони України та іншим питанням і короткострокової, і довгострокової перспективи.

Теги: #зустріч #рамштайн

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