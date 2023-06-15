Події

10:35 15.06.2023

Сім європейських країн закуповують Україні засоби ППО на EUR107,5 млн - Міноборони Литви

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Сім європейських країн закуповують Україні засоби ППО на EUR107,5 млн - Міноборони Литви

Литва разом із Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією взяла участь у закупівлі засобів протиповітряної оборони для України загальною вартістю в EUR107,5 млн, повідомляють на сайті Міністерства національної оборони Литви.

"Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Засоби протиповітряної оборони, закуплені сімома країнами, зміцнять здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, цивільних осіб і військовослужбовців", - заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

За даними відомства, внесок Литви в цю закупівлю становитиме EUR6 млн.

У Міноборони Литви зазначають, що закупівля засобів ППО для України є першим із п'яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України (IFU). На першому етапі IFU закуповує бойові та розвідувальні безпілотники, які надійдуть в Україну вже влітку поточного року.

Велика Британія, яка управляє IFU, зобов'язалася в найближчому майбутньому виділити в цей фонд додатково EUR292 млн.

Теги: #пво #україна #закупки

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