Події

09:21 15.06.2023

Авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

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Авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, ЗСУ вразили 13 районів зосередження живої сили ворога, ліквідували два пункти управління, три ЗРК і три радіолокаційні станції окупантів, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за минулу добу 11 червня "авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та три станції радіоелектронної боротьби противника", - ідеться в ранковому зведенні в четвер.

Теги: #зсу #авіація #удари

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