Секретар РНБО України заявляє про неприйняття російського ядерного шантажу

Україна має стояти на позиції неприйняття будь-якого ядерного шантажу, написав у колонці для "УП" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Відзначивши почастішання згадок про загрозу ядерної війни, Данілов назвав "маніпулятивною" постановку питання про погрози застосування Путіним ядерної зброї.

"Теза, яка, на мою думку, наразі буде активно просуватися Кремлем (як універсальний ключ до фундаментальних західних фобій), що наявність ядерної бомби має автоматично виключати опір тієї країни, яка такої зброї не має", - написав він.

"Нам хочуть сказати: здайтесь і не опирайтесь? Нам не потрібна ваша свобода, нам потрібен наш комфорт і безпека? Приблизно таку думку будуть спробувати сформувати в світі, щоб відмовити в підтримці України, яка своїми діями, виходить, "провокує" Росію", - зазначає Данілов.

На його думку, "для того, щоб ця брехлива й оманлива логіка не стала панівною, ми маємо не стомлюючись твердо та послідовно стояти на позиції неприйняття будь-якого ядерного шантажу. Ми не боїмося ні так званої другої армії світу, ні першої за розміром тимчасово існуючої Росії, ні бункерного щура Путіна і його ядерної дубинки".

Він зазначає, що "світ довго спостерігав і якщо свідомо не допомагав, то і не заважав зростанню російської потвори. Це було тоді, коли Україна була вимушена передати Росії наш другий за чисельністю ядерний арсенал, озброїти російську армію ґвалтівників нашими ж крилатими ракетами, коли світ був донором сучасних технологій, покупцем нафти і газу, що стало основою фінансування побудови путінського авторитаризму".

"Не Україна виростила це московське монструозне утворення, але це вже питання історії, а завдання сучасності - створити механізм, який захистить людство від загрози ядерного божевілля", - заявив Данілов.