Київщина відправить до Херсонської області 60 комунальників

Київщина скерувала 60 працівників комунальної сфери до Херсонської області для допомоги в ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС, зокрема для відновлення електромереж, розчищення територій, збору та вивезення сміття, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Із Київщини до регіону, який зазнав руйнувань через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, відправили бригади комунальників. Ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації допомагатимуть 60 осіб із різних районів Київської області", - повідомив начальник Київської ОВА Кравченко, слова якого наводить пресслужба в повідомленні на сайті в середу.

Як повідомляється, комунальники працюватимуть над відновленням електромереж, розчищенням територій, збором і вивезенням сміття, ремонтом каналізаційних мереж тощо.

Як нагадує Київська ОВА, "з моменту підриву греблі Київщина, в тому числі завдяки підтримці міжнародних організацій та волонтерів, відправила до Херсонської області гуманітарні вантажі. Зокрема були передані човни, станції регенерації-очистки води, генератори, мотопомпи, паливо, питна вода, продукти харчування, одяг, ліки тощо".

Кравченко також нагадав, що Київська область підготувала 3 тисячі місць для компактного проживання людей, які постраждали від затоплення територій.

Джерело: https://koda.gov.ua/ruslan-kravchenko-z-kyyivshhyny-do-hersonshhyny-vyrushyly-60-komunalnykiv-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-pidryvu-kahovskoyi-ges/