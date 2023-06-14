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14:24 14.06.2023

СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який хотів злити окупантам напрямки українського контрнаступу

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СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який хотів злити окупантам напрямки українського контрнаступу

Служба безпеки України викрила агента головного управління генштабу РФ у лавах ЗСУ, який мав намір передати окупантам інформацію про основні напрямки українського контрнаступу, повідомляє СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію на Дніпропетровщині. В результаті комплексних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ)", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

Як зазначають у СБУ, зловмисником виявився житель Енергодара, який іще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ, проходив військову службу в одному з гарнізонів на Дніпропетровщині.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської військової розвідки.

"За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" - з’ясувати дату початку й основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень", - зазначається в повідомленні спецслужби.

Крім того, за інформацією СБУ, агент намагався встановити канали радіозв'язку в бойових підрозділах українських військ.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилася в тимчасово окупованому Енергодарі й потрапила в поле зору ГРУ. Згодом зрадника вивели на прямий "зв'язок" із російською військовою розвідкою. Для комунікації використовували месенджер "Телеграм".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

 

Теги: #сбу #зсу #агент_рф

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