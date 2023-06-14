Дніпропетровська та Запорізька області до паводка отримуватимуть воду з альтернативних джерел, про зрошення не йдеться - "Укргідроенерго"

Дніпропетровській і Запорізькій областям доведеться забути про отримання води з Каховського водосховища до паводка, Херсон зможе брати частину води з русла Дніпра, яке йде після сховища, повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Ми намагаємося акумулювати у водосховищах Дніпра максимальну кількість води, щоб після завершення відпрацювання Каховського сховища та після деокупації прилеглих до нього територій розпочати будівництво верхньої перемички (на місці Каховської ГЕС - ІФ-У), яка також виконуватиме роль мостового переходу", - розповів під час дискусії, організованої в середу Європейською Бізнес Асоціацією, керівник "Укргідроенерго".

За його інформацією, наразі відпрацьовуються альтернативні варіанти постачання питної та технічної води в Запорізьку і Дніпропетровську області. Потреби Кривого Рогу та Нікополя задовольнятимуться перекиданням води іншими водогонами, зокрема з верхнього водосховища до Запоріжжя. Приблизно на ці роботи знадобиться два-три місяці.

Пояснити ситуацію з забезпеченням зрошення на полях Сирота не зміг і акцентував увагу на необхідності забезпечення обох областей питною і технічною водою.

За його словами, "Укргідроенерго" розробляє проєкт будівництва верхньої перемички, яка зупинить спрацювання водосховища. Його розглядатимуть на засіданні уряду 10 липня.

Після деокупації прилеглої до Каховської ГЕС території експерти повинні будуть дати оцінку причинам і способам підриву споруди. Для цього зі станції потрібно буде відкачати воду й за необхідності, крім будівництва верхньої перемички, доведеться відновити й нижню частину гідростанції. Також гідроінженери говорять про необхідність демонтажу всієї станції, на що знадобиться близько року.

"Перемички, про які ми говоримо, будуть (...) використовуватися як мостовий перехід. Паралельно розроблятиметься проєкт, і на тому самому місці будуватиметься нова станція, на що знадобиться близько п'яти років", - наголосив керівник "Укргідроенерго".

Він відзначив обміління всіх гідроекологічних станцій України після підриву Каховської ГЕС. Це ускладнює визначення рівня обміління Каховського водосховища, глибина якого - між 7 м і 8 м. Визначити рівень руйнування дамби наразі немає можливості. Якщо нижня частина споруди не зруйнована, то гідроінженери припускають, що вода залишиться в Каховському водосховищі на рівні 6-7 м.

"Для нас важливі кожні 10 см. Набрати воду у сховище можна буде тільки після паводка. На це знадобляться місяці. Для відновлення водозабору для потреб усіх міст, прилеглих до Дніпра, потрібен рівень води у сховищі 12,7 м", - пояснив Сирота.

Водночас він прогнозує, що домогтися необхідного для водозабору і забезпечення водою низки областей рівня в перший рік після екокатастрофи не вийде. "Нам доведеться півтора-два роки накопичувати воду у водосховищі, щоб досягти необхідної позначки та забезпечити водою міста, розташовані вище Каховського водосховища", - резюмував керівник "Укргідроенерго".