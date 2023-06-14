На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти

Минулої доби втрати ворога вбитими і пораненими становили майже чотири роти на Таврійському напрямку, також знищено і пошкоджено 56 одиниць військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становили майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Зокрема, було знищено 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТ-ЛБ, 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", РСЗВ "Ураган", 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель", РЕБ "Поле-2", БПЛА Shahed-136, 2 бронеавтомобілі "Тигр".

Тарнавський повідомив, що було знищено шість складів із боєприпасами ворога.