Події

13:44 14.06.2023

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти

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На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти

Минулої доби втрати ворога вбитими і пораненими становили майже чотири роти на Таврійському напрямку, також знищено і пошкоджено 56 одиниць військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становили майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Зокрема, було знищено 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТ-ЛБ, 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", РСЗВ "Ураган", 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель", РЕБ "Поле-2", БПЛА Shahed-136, 2 бронеавтомобілі "Тигр".

Тарнавський повідомив, що було знищено шість складів із боєприпасами ворога.

Теги: #напрямок #таврійський

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