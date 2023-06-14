Унаслідок ракетної атаки в Одесі три людини загинули, 13 дістали поранення - ОК "Південь"

Росіяни атакували Одесу чотирма "Калібрами", унаслідок обстрілу три людини загинули, 13 дістали поранення, повідомляє Оперативне командування "Південь".

За уточненими даними, ворог спрямував на Одесу чотири "Калібри" з корабля в Чорному морі.

В одному з районів Одеси - пожежа на 350 кв. м.

Відбувається евакуація. Медичні працівники надають допомогу постраждалим.

"Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в центрі міста. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування у 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє співробітників складу загинули, семеро дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.