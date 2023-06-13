Єрмак очікує, що Індія візьме участь у Саміті миру, - розмова з радником прем'єра

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом наголосив на необхідності залучення до Саміту миру країн Глобального Півдня.

"Головною темою розмови стала реалізація української Формули миру, зокрема консолідація міжнародної підтримки українського мирного плану та можливість приєднання Індії до імплементації його окремих пунктів. У цьому контексті сторони окремо обговорили підготовку до проведення Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Єрмак наголосив на необхідності залучення до участі в цьому заході якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня. "Останні події ще раз довели, що українська Формула миру актуальна як ніколи – і для України, і для всього світу. Ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту з імплементації формули. Очікуємо, що Індія візьме в ньому участь", - зазначив керівник Офісу президента.

Він також закликав Індію долучитися до міжнародної спільноти, яка докладає зусиль для ліквідації наслідків техногенної катастрофи - підриву Росією Каховської ГЕС.