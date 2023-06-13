Кулеба запросив Йорданію взяти участь у реалізації української Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді, обговорив із ним українську Формулу миру і запросив Йорданію взяти участь у її реалізації.

"ПРозмовляв зі своїм йорданським колегою Айманом Сафаді про Формулу миру Зеленського і запросив Йорданію взяти участь у її реалізації. Ми також обговорили подальші кроки в розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.