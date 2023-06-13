Події

19:43 13.06.2023

Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу Україні на 92 млн фунтів стерлінгів - ЗМІ

1 хв читати

Уряд Великої Британії анонсував передання Україні нового пакета військової допомоги з протиповітряної оборони на суму 92 млн фунтів стерлінгів (107,5 млн євро).
Як повідомляє Sky News, про це було оголошено під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил у вівторок.
Як повідомляється, "в рамках пакета буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю і значну кількість боєприпасів".
Обладнання, яке підвищить спроможність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення і передовий персонал", буде закуплено в найближчі місяці через Міжнародний фонд для України.
До Об'єднаних експедиційних сил входять Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія.

Теги: #україна #допомога #британія #військова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 13.06.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено житлові будинки, бібліотеку та газопровід

19:44 13.06.2023
США надають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

США надають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

19:42 13.06.2023
Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

19:16 13.06.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

15:22 13.06.2023
Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

04:51 13.06.2023
Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

04:34 13.06.2023
Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

04:06 13.06.2023
США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

04:06 13.06.2023
США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

03:41 13.06.2023
Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив розробити скоординований із партнерами проєкт резолюції Генасамблеї ООН про спеціальний міжнародний трибунал

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

Місцевій владі Херсонської області доручено організувати обстеження пошкоджених будівель і споруд - Шмигаль

У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС надають уже 13 країн - Шмигаль

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 36 осіб

Подати заявку на "єВідновлення" через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після розробки технічного функціоналу - експерт

Російські окупанти за добу завдали 29 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Українці просуваються вперед, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше Путін зрозуміє, що не виграє цю війну агресії

Трамп у вівторок постане перед судом у Маямі у справі про приховування секретних документів

На Хмельниччині уламками ворожих повітряних об'єктів пошкоджено шість житлових будинків, постраждалих немає - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни - голова Держтуризму Олеськів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА