Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу Україні на 92 млн фунтів стерлінгів - ЗМІ

Уряд Великої Британії анонсував передання Україні нового пакета військової допомоги з протиповітряної оборони на суму 92 млн фунтів стерлінгів (107,5 млн євро).

Як повідомляє Sky News, про це було оголошено під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил у вівторок.

Як повідомляється, "в рамках пакета буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю і значну кількість боєприпасів".

Обладнання, яке підвищить спроможність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення і передовий персонал", буде закуплено в найближчі місяці через Міжнародний фонд для України.

До Об'єднаних експедиційних сил входять Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія.