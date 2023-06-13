Подати заявку на "єВідновлення" через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після розробки технічного функціоналу - експерт

Подати заявку на отримання компенсації для ремонту постраждалого від війни житла за державною програмою "єВідновлення" через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), нотаріуса чи орган соцзахисту можна буде після розроблення технічного функціоналу, повідомила керівниця програми "Правова безпека власності" Українського інституту майбутнього, засновниця волонтерського проєкту "Поверни своє" Ольга Оніщук.

Як пояснила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", це прискорить наповнення програми заявками, яких, за даними Мінцифри, станом на 13 червня зареєстровано лише приблизно 19 тис. До того ж, згідно з аналітикою Київської школи економіки (KSE), сума збитків житлового фонду в Україні на кінець квітня 2023 року порівняно з лютим зросла на $1,2 млрд - із $53,6 млрд до $54,4 млрд, і майже 158 тис. житлових будинків пошкоджено або зруйновано.

Таку відносно невелику поки що кількість заявок Оніщук пояснила тим, що спочатку передбачався винятково онлайн-доступ до програми - лише через "Дію", а не всі українці мали технічну можливість скористатися цією послугою через відсутність інтернету, комп'ютера або необхідних цифрових навичок.

"Такі технічні перешкоди в доступі до отримання державної допомоги на відновлення вже усунуто. Нещодавно (30 травня - ІФ-У) Кабінет Міністрів розширив доступ до "єВідновлення", передбачивши альтернативні шляхи звернення: через ЦНАП, органи соціального захисту та нотаріусів. Паперова форма подання документів діятиме паралельно з подачею заяв на порталі "Дія". Але подати заяву через ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту можна буде після реалізації технічного функціоналу, який розробляється", - сказала Оніщук.

Ще однією ймовірною причиною незначної кількості внесених звернень є те, що скористатися послугою можуть лише верифіковані власники, тобто ті, хто вже вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За даними, наданими Мін'юстом агентству "Інтерфакс-Україна", на кінець квітня в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно було близько 10,7 млн записів, тобто лише близько 60% житла занесено до реєстру.

"На жаль, сьогодні не у всіх постраждалих такі дані оцифровані, у багатьох власників інформація про право власності міститься тільки на паперових носіях. Це означає, що перед подачею заявки на отримання коштів на проведення ремонтних робіт на пошкодженому об’єкті спершу потрібно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса і внести відповідні відомості до Держреєстру", - повідомила Оніщук.

Вона додала, що якщо всі правовстановлювальні документи в порядку, внесення даних до Реєстру не займе багато часу.

"До того ж з 18 травня 2023 року в Україні відновили реалізацію пілотного проєкту проведення онлайн-реєстрації права власності в ДРРП через портал "Дія" і значно розширили його географію: ця послуга стала доступною для власників з 9 областей (Львівської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської) та міста Луцька Волинської області", - додала експертка.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".