Фіксують велику кількість узятих у полон росіян у Запорізькій і в Донецькій областях - держпроєкт "Хочу жити"

У державному проєкті здавання в полон російських і білоруських військових "Хочу жити" повідомили про фіксування величезної кількості взятих ЗСУ в полон росіян у Запорізькій і в Донецькій областях.

Згідно з оприлюдненим повідомленням у телеграм-каналі, зокрема, військовослужбовці таких підрозділів армії РФ потрапили в полон: ПВК "Ветерани"; 291 гвардійський мотострілецький полк; 114 гвардійський мотострілецький полк; 269 стрілецький батальйон; 37 окрема гвардійська мотострілецька бригада ОБТФ "Каскад"; 136 окрема гвардійська мотострілецька бригада; 1 окрема мотострілецька бригада; 5 окрема мотострілецька бригада; 80 танковий полк; 394 мотострілецький полк; 60 окрема мотострілецька бригада; 1307 мотострілецький полк; 80 танковий полк; 1102 самохідно-артилерійський полк; 7 окрема мотострілецька бригада; 110 окрема мотострілецька бригада.

У проєкті наголосили, що це лише мала частина тих окупантів, які потрапили в полон останніми днями.

"Якщо ваш чоловік, брат, син мав нещастя служити в одному з цих підрозділів і тепер не виходить на зв'язок - моліться, щоб він був у списку військовополонених. Якщо ж ви ще можете зателефонувати близькому - розкажіть йому про безпечну здачу в полон через проєкт "Хочу жити". Йому нема чого вмирати в українських степах, врятуйте його життя", - йдеться в повідомленні.

Для тих, хто хоче здатися в полон, оприлюднено контакти: чат-бот "Хочу жити" (https://t.me/spasisebyabot). Дзвінки на +38 044 350 89 17 і 688 (з українських номерів)

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