Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував подальші постачання Україні танків Leopard 1 після отримання інформації про знищення танків наступного покоління Leopard 2 під час бойових дій.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який наразі вийшов із ладу. Але те, що ми робимо... з липня ми продовжимо постачання відремонтованих танків Leopard 1 A5, які пройшли ремонт, і до кінця року їх буде понад 100. Танки, як і раніше, будуть", - сказав Пісторіус в ефірі німецького телеканала RTL.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину надати Україні більше військової техніки, зокрема бойові танки Leopard 2. "Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", - сказав він в інтерв'ю Berliner Tagesspiegel.

Із його точки зору, Бундесвер у змозі надати понад 18 одиниць, які вже поставлені з його запасів, що перевищують 300 одиниць. На думку заступника міністра, нинішню кількість можна "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини захищатися".

Танки Leopard 1 виробляли в 1965-1984 роках. Вони перебували на озброєнні бундесверу до 2010 року, їх змінили Leopard 2, але вони досі перебувають на озброєнні низки країн. У лютому 2023 року Федеральний уряд Німеччини затвердив експорт основних бойових танків Leopard 1 A5 в Україну для законної самооборони проти російської агресивної війни, яка порушує міжнародне право. Крім Німеччини, про плани поставити Leopard 1 в Україну оголосили Данія і Нідерланди.

Leopard 2 - основний бойовий танк бундесверу; перебуває також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Канада, Польща, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди та Іспанія вже передали частину з них Україні або заявили про намір передати.

Німецький машинобудівний концерн Rheinmetall повідомив про наміри поставити Україні в поточному році 50 Leopard 2 A4 і майже 100 Leopard 1 старої конструкції після відновлювальних робіт, а також про наміри провести переговори з Україною щодо будівництва танкового заводу на українській землі.

Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/article245830166/Ukraine-News-Moskau-berichtet-russische-Truppen-erobern-deutsche-Leopard-Panzer.html/