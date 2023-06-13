Події

11:33 13.06.2023

Через обміління Каховського водосховища вже неможливо вимірювати його рівень - Мінприроди

1 хв читати
Через обміління Каховського водосховища вже неможливо вимірювати його рівень - Мінприроди

Зниження рівня Каховського водосховища внаслідок підриву російськими окупантами його греблі сягнуло масштабів, коли неможливо його фіксувати та оцінювати його масштаб, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"У районі Нікополя втрачений звʼязок із датчиками вимірювання. Тож наразі достовірні дані про подальше зниження рівня відсутні. Наразі фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища", - йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому у вівторок зранку.

За даними Міндовкілля, екологічні інспектори продовжують документувати та обчислювати всі збитки, завдані довкіллю через підрив греблі Каховської гідроелектростанції.

"Продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" – на понад 8 метрів. Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури". З території архіпелагу зникне 54 види риб, а також негативно вплине на 156 видів птахів, що мешкають на островах та заплавах архіпелагу. Під час осінньої міграції на території відмічається до 30 тис. особин водоплавних птахів", - ідеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що в районі природного парку "Нижньодніпровський" у Херсонській області, розташованому нижче за течією від греблі, вода поступово сходить.

Теги: #мінприроди #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 13.06.2023
Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

12:42 13.06.2023
На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

11:48 13.06.2023
Рівень Дніпра в Херсоні знизився вже на 3 метри від максимального, значних забруднень не зафіксовано - Міндовкілля

Рівень Дніпра в Херсоні знизився вже на 3 метри від максимального, значних забруднень не зафіксовано - Міндовкілля

11:29 13.06.2023
У херсонському мікрорайоні Острів протягом тижня проводитимуть ліквідаційні та стабілізаційні заходи - Клименко

У херсонському мікрорайоні Острів протягом тижня проводитимуть ліквідаційні та стабілізаційні заходи - Клименко

11:09 13.06.2023
Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане національним законодавством РФ - Олег Устенко в Newsweek

Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане національним законодавством РФ - Олег Устенко в Newsweek

10:01 13.06.2023
Рівень води в Херсоні спав за ніч іще на 27 см, в області підтопленими залишаються 3 600 будинків - голова обладміністрації

Рівень води в Херсоні спав за ніч іще на 27 см, в області підтопленими залишаються 3 600 будинків - голова обладміністрації

18:21 12.06.2023
Збитки меліоративної системи через підрив дамби Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн - Мінагрополітики

Збитки меліоративної системи через підрив дамби Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн - Мінагрополітики

17:37 12.06.2023
Нікопольський і частина Криворізького районів залишилися без централізованого водопостачання, налагоджено підвезення

Нікопольський і частина Криворізького районів залишилися без централізованого водопостачання, налагоджено підвезення

17:17 12.06.2023
Посол США засудила обстріли Росією Херсона, де люди рятуються від затоплення

Посол США засудила обстріли Росією Херсона, де люди рятуються від затоплення

16:13 12.06.2023
Павлюк: Підрив дамби Каховської ГЕС росіянами - спроба зірвати наступ українських сил

Павлюк: Підрив дамби Каховської ГЕС росіянами - спроба зірвати наступ українських сил

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Russians shelling Kherson – regional administration head

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

ОСТАННЄ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

В Україні за рік зросла кількість тих, хто вважає, що права російськомовних утискають, але більшість російськомовних протилежної думки - КМІС

Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

Маляр: Тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції

Russians shelling Kherson – regional administration head

В українській розвідці розглядають різні сценарії цілей мінування російськими окупантами "Кримського титану" - Юсов

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

У Києві облили зеленкою екснардепа Тараса Чорновола

США відправлять Україні додаткову бронетехніку для заміни пошкодженої під час контрнаступу - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА