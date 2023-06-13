Через обміління Каховського водосховища вже неможливо вимірювати його рівень - Мінприроди

Зниження рівня Каховського водосховища внаслідок підриву російськими окупантами його греблі сягнуло масштабів, коли неможливо його фіксувати та оцінювати його масштаб, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"У районі Нікополя втрачений звʼязок із датчиками вимірювання. Тож наразі достовірні дані про подальше зниження рівня відсутні. Наразі фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища", - йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому у вівторок зранку.

За даними Міндовкілля, екологічні інспектори продовжують документувати та обчислювати всі збитки, завдані довкіллю через підрив греблі Каховської гідроелектростанції.

"Продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" – на понад 8 метрів. Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури". З території архіпелагу зникне 54 види риб, а також негативно вплине на 156 видів птахів, що мешкають на островах та заплавах архіпелагу. Під час осінньої міграції на території відмічається до 30 тис. особин водоплавних птахів", - ідеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що в районі природного парку "Нижньодніпровський" у Херсонській області, розташованому нижче за течією від греблі, вода поступово сходить.