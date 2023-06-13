Події

11:06 13.06.2023

На бердянському напрямку українські сили просунулися від 500 метрів до 1 км за добу - Генштаб ЗСУ

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На бердянському напрямку українські сили просунулися від 500 метрів до 1 км за добу - Генштаб ЗСУ

Збройні сили України досягають успіху в наступальній операції на бердянському напрямку, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Під час прямого включення з Military Media Center, Ковальов повідомив, що під час ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за минулу добу на бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

"Площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів", - зазначив він.

Теги: #генштаб_зсу

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