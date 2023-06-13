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09:31 13.06.2023

У Кривому Розі вже четверо загиблих унаслідок ракетної атаки, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

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У Кривому Розі вже четверо загиблих унаслідок ракетної атаки, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

Чотири мирних жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області загинули і ще 25 дістали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту в ніч на вівторок, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по м. Кривий Ріг. Попередньо внаслідок обстрілу четверо людей загинуло та 25 отримали множинні поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів триває. "Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі. Під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється. Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше вранці у вівторок голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак і голова міської військової адміністрації (ГВА) Олександр Вілкул повідомили про трьох загиблих і 25 поранених, 19 з яких госпіталізовані. Під завалами можуть перебувати ще семеро людей.

Теги: #жертви #кривий_ріг #обстріли

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