Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів крилатими ракетами морського базування "Калібр" по житлових будинках у Харківській області, а також завдали 17 авіаційних ударів і здійснили близько 22 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

"Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового на Харківщині знищені житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці в понеділок.

Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби. Загинула одна цивільна особа, зруйновано приватні будинки.

Противник протягом доби здійснив мінометні й артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, зокрема міст Середина-Буда Сумської області, Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, а також м. Херсон.

Авіаударів окупанти завдали в районах Мілового та Кислівки Харківської області, Новоселівського в Луганській області, по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області, в районі Білої Гори, Авдіївки, Сєверного, Золотої Ниви, Шахтарського, Великої Новосілки, Времівки та Благодатного Донецької області, Оріхова Запорізької області.

"Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою", - наголосили в Генштабі.