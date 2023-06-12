Події

17:17 12.06.2023

Посол США засудила обстріли Росією Херсона, де люди рятуються від затоплення

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Посол США засудила обстріли Росією Херсона, де люди рятуються від затоплення

 Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила обстріли російськими військами Херсона, де люди рятуються від затоплення після підриву дамби Каховської ГЕС.

"Замість того, щоб забезпечити повний, безпечний і безперешкодний доступ до мирних жителів, які рятуються від повені в Херсоні, російські війська продовжують свою варварську та жорстоку поведінку. Повідомлення про обстріли, стрілянину та нелюдське поводження в Херсоні є шокуючими та неприйнятними", - написала вона у твіттері.

 

Теги: #каховська_гес #брінк_бріджит

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