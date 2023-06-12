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15:05 12.06.2023

Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відтепер відзначають 8 травня.

Згідно з карткою законопроєкту, документ повернуто до Верховної Ради з підписом глави держави в понеділок.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9278 "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", 29 травня.

Відповідно до закону, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є вихідним днем.

Теги: #закон #день_перемоги #день_памяті

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