У Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів, у Миколаївській - 31, загалом евакуйовано майже 4 тис. осіб - МВС

Станом на 13:00 понеділка внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів, у Миколаївській - 31, із двох областей евакуйовано майже 4 тисячі осіб, повідомляє МВС України.

"На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) - на підконтрольній території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовані 2743 особи, з яких 205 дітей та 76 маломобільних. Загинули вісім осіб. 42 людини вважаються безвісти зниклими, з них - сім дітей", - ідеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі в понеділок.

У Миколаївській області, за інформацією МВС, підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано 982 людини, серед яких 167 дітей, дві людини загинули.

"На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвезення води та пошук варіантів її стабільної подачі", - інформують у МВС.

У повідомленні зазначається, що жителі Херсонської області звертаються до поліції з повідомленнями про підтоплення особистого майна. Зафіксовано 1927 таких заяв.