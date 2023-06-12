Події

13:57 12.06.2023

У Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів, у Миколаївській - 31, загалом евакуйовано майже 4 тис. осіб - МВС

1 хв читати
У Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів, у Миколаївській - 31, загалом евакуйовано майже 4 тис. осіб - МВС

Станом на 13:00 понеділка внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів, у Миколаївській - 31, із двох областей евакуйовано майже 4 тисячі осіб, повідомляє МВС України.

"На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) - на підконтрольній території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовані 2743 особи, з яких 205 дітей та 76 маломобільних. Загинули вісім осіб. 42 людини вважаються безвісти зниклими, з них - сім дітей", - ідеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі в понеділок.

У Миколаївській області, за інформацією МВС, підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано 982 людини, серед яких 167 дітей, дві людини загинули.

"На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвезення води та пошук варіантів її стабільної подачі", - інформують у МВС.

У повідомленні зазначається, що жителі Херсонської області звертаються до поліції з повідомленнями про підтоплення особистого майна. Зафіксовано 1927 таких заяв.

 

Теги: #підтоплення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 11.06.2023
Площа затоплених територій у Херсонській області зменшилася майже вдвічі - ОВА

Площа затоплених територій у Херсонській області зменшилася майже вдвічі - ОВА

13:17 11.06.2023
Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

11:43 11.06.2023
Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

02:23 11.06.2023
Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

01:16 11.06.2023
Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

08:59 09.06.2023
За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см, затопленими залишаються понад 3600 будинків

За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см, затопленими залишаються понад 3600 будинків

21:44 08.06.2023
З підтоплених територій Херсонської області евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей - МВС

З підтоплених територій Херсонської області евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей - МВС

19:18 08.06.2023
Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

14:13 08.06.2023
На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

09:36 08.06.2023
У Снігурівській громаді підтоплено 11 населених пунктів, вода прибуває в середньому на 12 см на годину, евакуйовано 289 осіб

У Снігурівській громаді підтоплено 11 населених пунктів, вода прибуває в середньому на 12 см на годину, евакуйовано 289 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака вартістю понад $1 млн

Унаслідок підриву Каховської ГЕС 10 людей загинули і 42 вважаються зниклими безвісти, відстежується ситуація на лівому березі - глава МВС

Українські сили звільнили село Новодарівка - Запорізька окрема бригада тероборони

Окупанти готуються до евакуації адміністрації Армянська і мінують "Кримський титан", можливий значний витік аміаку – ГУР

У смітті, яке приносить до морського узбережжя після підриву Каховської ГЕС, можуть бути міни

ОСТАННЄ

У Києві у 2023 р. висадили майже 3 тис. дерев, понад 23 тис. кущів і близько 2 млн квітів

У Раді почали збирати підписи за відставку Стефанчука з посади спікера

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака вартістю понад $1 млн

Саміт миру не буде повним без країн Глобального Півдня - Єрмак

Унаслідок підриву Каховської ГЕС 10 людей загинули і 42 вважаються зниклими безвісти, відстежується ситуація на лівому березі - глава МВС

Начальнику кафедри університету цивільного захисту оголошено про підозру у справі про загибель двох курсантів унаслідок вибуху снаряда

У вівторок на більшій частині України очікуються дощі та грози, буде досить прохолодно, у середу температура повітря почне підвищуватися

Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

Українські сили звільнили село Новодарівка - Запорізька окрема бригада тероборони

Окупанти готуються до евакуації адміністрації Армянська і мінують "Кримський титан", можливий значний витік аміаку – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА