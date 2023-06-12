Події

13:17 12.06.2023

У Раді почали збирати підписи за відставку Стефанчука з посади спікера

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У Раді почали збирати підписи за відставку Стефанчука з посади спікера

У Верховній Раді з ініціативи члена фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка почали збирати підписи народних депутатів за відкликання Руслана Стефанчука з посади голови українського парламенту.

"Я отримав підписні листи. Далі ми маємо зібрати 150 підписів. Після цього питання про відкликання Стефанчука буде винесене на голосування в залу... Уже є вісім підписів", - написав Гончаренко в телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, "Рада не працює, а Стефанчук блокує роботу і перешкоджає діяльності народних депутатів".

Як повідомлялося, Гончаренко 10 червня заявив про те, що ініціює процедуру відставки Стефанчука з посади голови Верховної Ради.

 

Теги: #підписи #стефанчук

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