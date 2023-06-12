Унаслідок підриву Каховської ГЕС 10 людей загинули і 42 вважаються зниклими безвісти, відстежується ситуація на лівому березі - глава МВС

Унаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській і Миколаївській областях загинули 10 осіб, 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Можу повідомити ті цифри, які ми достовірно знаємо: вісім наших громадян загинули на території Херсонської області, двоє - на території Миколаївської області. 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей", - повідомив Клименко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Водночас він зазначив, що надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі.

"Ви знаєте, що вчора під час спроби перебратися на правий берег наших громадян обстріляли, і троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відстежуємо цю інформацію. Щойно отримаємо підтверджену інформацію про загиблих або поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо", - наголосив міністр.