Події

12:43 12.06.2023

Унаслідок підриву Каховської ГЕС 10 людей загинули і 42 вважаються зниклими безвісти, відстежується ситуація на лівому березі - глава МВС

1 хв читати
Унаслідок підриву Каховської ГЕС 10 людей загинули і 42 вважаються зниклими безвісти, відстежується ситуація на лівому березі - глава МВС

Унаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській і Миколаївській областях загинули 10 осіб, 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Можу повідомити ті цифри, які ми достовірно знаємо: вісім наших громадян загинули на території Херсонської області, двоє - на території Миколаївської області. 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей", - повідомив Клименко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Водночас він зазначив, що надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі.

"Ви знаєте, що вчора під час спроби перебратися на правий берег наших громадян обстріляли, і троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відстежуємо цю інформацію. Щойно отримаємо підтверджену інформацію про загиблих або поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо", - наголосив міністр.

Теги: #жертви #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 12.06.2023
У смітті, яке приносить до морського узбережжя після підриву Каховської ГЕС, можуть бути міни

У смітті, яке приносить до морського узбережжя після підриву Каховської ГЕС, можуть бути міни

10:45 12.06.2023
Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій

Злочин знищення греблі Каховської ГЕС не має залишитися безкарним - патріарх Варфоломій

22:50 11.06.2023
З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

19:54 11.06.2023
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 метра

Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 метра

13:40 11.06.2023
У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

11:47 11.06.2023
Ворог здійснив підрив Каховської ГЕС, щоб не допустити наступу ЗСУ на Херсонському напрямку - Маляр

Ворог здійснив підрив Каховської ГЕС, щоб не допустити наступу ЗСУ на Херсонському напрямку - Маляр

03:30 11.06.2023
РФ продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію, затоплену внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС - Кислиця

РФ продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію, затоплену внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС - Кислиця

03:10 11.06.2023
11 червня в Одесі оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих унаслідок повітряної атаки на місто

11 червня в Одесі оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих унаслідок повітряної атаки на місто

01:16 11.06.2023
Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

19:45 10.06.2023
У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака вартістю понад $1 млн

Українські сили звільнили село Новодарівка - Запорізька окрема бригада тероборони

Окупанти готуються до евакуації адміністрації Армянська і мінують "Кримський титан", можливий значний витік аміаку – ГУР

У смітті, яке приносить до морського узбережжя після підриву Каховської ГЕС, можуть бути міни

У рамках наступного "Рамштайна" обговорять подробиці "авіаційної коаліції" - Резніков

ОСТАННЄ

У Києві у 2023 р. висадили майже 3 тис. дерев, понад 23 тис. кущів і близько 2 млн квітів

У Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів, у Миколаївській - 31, загалом евакуйовано майже 4 тис. осіб - МВС

У Раді почали збирати підписи за відставку Стефанчука з посади спікера

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака вартістю понад $1 млн

Саміт миру не буде повним без країн Глобального Півдня - Єрмак

Начальнику кафедри університету цивільного захисту оголошено про підозру у справі про загибель двох курсантів унаслідок вибуху снаряда

У вівторок на більшій частині України очікуються дощі та грози, буде досить прохолодно, у середу температура повітря почне підвищуватися

Експрем'єр Італії Берлусконі помер у лікарні в Мілані - ЗМІ

Українські сили звільнили село Новодарівка - Запорізька окрема бригада тероборони

Окупанти готуються до евакуації адміністрації Армянська і мінують "Кримський титан", можливий значний витік аміаку – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА