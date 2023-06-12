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11:47 12.06.2023

Окупанти готуються до евакуації адміністрації Армянська і мінують "Кримський титан", можливий значний витік аміаку – ГУР

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Окупанти готуються до евакуації адміністрації Армянська і мінують "Кримський титан", можливий значний витік аміаку – ГУР

Російські окупанти готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації м.Армянськ Автономної Республіки Крим, так і місцеве населення, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у понеділок.

Також повідомляється, що через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській області та, як наслідок, відсутність води в Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську порушені до критичного рівня, після чого російські загарбники почали мінування цехів підприємства.

"Відновити роботу в мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану". Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками", - зазначено в повідомленні. 

За даними ГУР, на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. "У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", - розповіли у відомстві.

Теги: #крим #титан #гур_мо

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