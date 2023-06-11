Події

20:30 11.06.2023

З окупованого Лівобережжя Дніпра вдалося евакуювати 112 осіб

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З окупованого Лівобережжя Дніпра вдалося евакуювати 112 осіб

Із зон підтоплення з лівобережжя Дніпра, тимчасово окупованого РФ, удалося евакуювати 112 осіб, 54 із них - жінки і 7 дітей, повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Усіх деталей розкрити не можу, але на сьогодні вдалося витягнути з лівобережжя 112 наших людей, 54 з них - жінки і 7 дітей", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як зазначив Прокудін, середній рівень води станом на вечір упав до позначки 3,93 метра, і ця цифра продовжує зменшуватися. "Площа підтоплення зменшилася майже удвічі і зараз становить 77 кв. км. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 32 на правому березі, 14 - на лівому. На деокупованій території залишаються підтопленими майже 3800 будинків", - сказав він.

 

 

 

Теги: #евакуація #херсонська_область

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