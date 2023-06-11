Події

19:56 11.06.2023

В Україні перевірено понад 99% укриттів, із них 32,9% непридатні до експлуатації або зачинені

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В Україні перевірено понад 99% укриттів, із них 32,9% непридатні до експлуатації або зачинені

В Україні перевірено 62 912 укриттів, що становить 99,4% від загальної кількості, з них зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання - 23,6%, повідомила ДСНС.

"В Україні обстежено близько 63 тисяч укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання - 23,6% від перевірених. Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6% від загальної кількості через бойові дії", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, у Києві було обстежено 4655, придатними є 65%, ще 21% можуть бути придатними за умови належного облаштування, 14% не відповідає технічним умовам приміщень.

У відомстві повідомили, що загалом на території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС і Нацполіції.

 

 

 

Теги: #укриття #перевірка

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