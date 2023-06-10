Події

21:43 10.06.2023

Поблизу Нікополя просіла ділянка залізниці, тимчасово скасували приміські поїзди

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Поблизу Нікополя просіла ділянка залізниці, тимчасово скасували приміські поїзди

Наслідки вибуху дамби Каховської ГЕС простежуються вже й за межами Херсонщини, зокрема, поблизу Нікополя Дніпропетровської області просіла ділянка залізниці, повідомила "Укрзалізниця" (УЗ) у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном…Трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні", - ідеться в повідомленні.

УЗ інформує, що приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рогу, Апостолового, Тимкова обмежили до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

"На ділянці Чортомлик - Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням із Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рогу о 21:00. Це означає, що відправлення поїзда №76/75 Кривий Ріг - Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", - додали в УЗ.

 

 

 

Теги: #уз #дніпропетровська #нікополь

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