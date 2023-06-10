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19:20 10.06.2023

Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

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Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що досі деякі світові суб'єкти не наважуються засудити такий злочин Росії як підрив дамби Каховської ГЕС.

" Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"І це ми маємо подолати. І подолаємо", - заявив Зеленський.

"Тиснемо й спонукаємо, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти", - зазначив він.

За його словами, станом на цей момент на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тис. осіб. "Але знов-таки – це лише вільна територія, підконтрольна нам. На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше", - сказав Зеленський.

"Російські обстріли тривають - навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах - не заради пропаганди, а заради людей - Росія не надає... За все це має бути окрема справедлива і жорстка відповідальність російської держави і керівництва", - заявив президент.

Він наголосив, що "міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям".

 

 

Теги: #терор #зеленський #каховська_гес

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