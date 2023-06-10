Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі GBP16 млн, зокрема для постраждалих у Херсонській області

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії надасть Україні GBP16 млн, щоб партнери з надання допомоги могли допомогти цивільним особам, включно з 32 тис. осіб, які безпосередньо постраждали від повені внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, а також тим, хто перебуває поблизу лінії фронту, і переміщеним особам.

Як повідомляється на сайті британського уряду в суботу, фінансування передбачає GBP10 млн Руху Червоного Хреста, GBP5 млн Управлінню ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) і GBP1 млн Міжнародній організації з міграції (МОМ).

"Щоб підтримати рятувальні роботи і впоратися з наслідками триваючої повені, FCDO відправляє в Україну човни, громадські фільтри для води, водяні насоси і водонепроникні комбінезони", - йдеться в повідомленні.

Також очолюваний Великою Британією Фонд партнерства за стійку Україну вже доправив до Херсона два спеціалізовані рятувальні катери, пошуково-рятувальне обладнання та травматологічне обладнання для надання допомоги в проведенні рятувальних операцій Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

"Додаткові 16 мільйонів фунтів стерлінгів виділено на знак визнання зростаючих потреб по всій Україні, зокрема в районах, що постраждали від руйнування Каховської греблі. Фінансування підтримуватиме організації, які надають допомогу в цьому районі постраждалим від повені людям, за допомогою обладнання для швидкого реагування, житла і предметів першої необхідності... Крім невідкладних рятувальних робіт, це фінансування допоможе реагувати на триваючі наслідки повені, зокрема на інфекційні захворювання, що передаються через воду, втрату засобів для існування та ризики, пов'язані з наземними мінами", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що обладнання почне надходити в Україну наступного тижня.

У британському уряді зазначають, що цей пакет допомоги є частиною загальної підтримки Великої Британії Україні, яка наразі становить GBP1,5 млрд у вигляді економічної та гуманітарної допомоги.