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11:51 10.06.2023

У Херсоні вода спала на 31 см за ніч

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У Херсоні вода спала на 31 см за ніч

Рівень води в Херсоні зменшився на 31 см за минулу ніч і станом на ранок суботи був на 4,72 м вище за звичайний рівень, однак через опади, які очікують, спад сповільниться, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Синоптики прогнозують дощі, особливо сильні завтра, тож на нас очікує ще одне випробування - дощі трохи стримають спад води, ну і, звісно, додадуть людям зайвих занепокоєнь", - сказав Прокудін у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі у суботу вранці.

"Наразі середній рівень підтоплень становить 4,72 (метра над звичайним рівнем – ІФ-У). З учорашнього вечора вода відійшла на 31 см. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки. Найбільше підтоплено в Херсоні, Білозерці, Зимівнику", - розповів він.

За словами голови обладміністрації, загалом у п'ятницю в Херсонській області вдалося евакуювати 248 осіб, а від початку операції - 2 тис. 588 осіб. В області розгорнули 9 евакуаційних пунктів.

Він також розповів, що в Каховському водосховищі з моменту аварії рівень води знизився на 6,25 м.

"Лівий берег - ситуація залишається критичною. У Голій Пристані та Великокардашинському старостаті вода відійшла на 20-30см, але інтенсивність спаду дещо зменшилася. Окупанти не те що не поспішають на допомогу мирним людям, а й погрожують розстрілами місцевим, які кинулися рятувати своїх земляків", - розповів Прокудін.

 

Теги: #херсон #вода #каховская_гэс

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