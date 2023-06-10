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11:30 10.06.2023

Вночі знищено 20 випущених окупантами іранських дронів та дві крилаті ракети - Повітряні сили

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Вночі знищено 20 випущених окупантами іранських дронів та дві крилаті ракети - Повітряні сили

У Повітряних силах Збройних сил України повідомляють про знищення в ніч на суботу двох із восьми випущених російськими окупантами по Україні ракет наземного базування і 20 із 35 ударних безпілотних літальних апаратів.

"Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно. Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря", - повідомляється в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ в суботу вранці.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Атака тривала з 23.00 9 червня до 5.00 10 червня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без людських жертв, зазначають у Повітряних силах.

Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня (Орлан-10, Zala, Supercam).

 

Теги: #повітряні_сили #пс_зсу

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