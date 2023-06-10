Ворог уночі атакував військовий аеродром у Полтавській області ракетами "Іскандер" і дронами, є пошкодження

Російські окупаційні війська вночі атакували військовий аеродром у Полтавській області ракетами "Іскандер" і дронами, є пошкодження, повідомив начальник ОВА Дмитро Лунін.

"Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу Іскандер, а також ударні дрони іранського виробництва", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, є певні пошкодження інфраструктури аеродрому та техніки. Попередньо без жертв.

Лунін зазначив, що пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Також проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілів і перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

"Унаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель і 4 приватних автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", - написав він.