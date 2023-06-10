Події

08:37 10.06.2023

Безпосереднім завданням МКЧХ є забезпечення жителів Херсона чистою питною водою

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Безпосереднім завданням МКЧХ є забезпечення жителів Херсона чистою питною водою

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) вважає своїм безпосереднім завданням забезпечення мешканців Херсона і прилеглих територій чистою питною водою після руйнування дамби в Новій Каховці, повідомляє сайт МКЧХ.

"Ми відправляємо обладнання, як-от труби, ємності для води, насоси та ремонтні комплекти до Херсона та постраждалих районів, а також продукти першої необхідності і медичні товари", - ідеться в повідомленні.

Крім того, групи МКЧХ оцінюють потреби в місцевих лікарнях. Зокрема, група фахівців у сфері охорони здоров'я, психічного здоров'я та водопостачання направляється до Нововоронцовки (Херсонська обл.).

Також Червоний хрест допомагає спільнотам впоратися з новим ризиком наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися, створених паводковими водами.

"Це охоплює технічну підтримку аварійно-рятувальних служб, а також маркери, що сигналізують про те, що район заміновано", - зазначили в організації.

У МКЧХ наголошують на готовності реагувати по обидва боки річки, зокрема, з оперативних баз в Одесі та Донецьку, і підтверджують свою пропозицію екстреної допомоги владі для людей, які постраждали від повені, а також довгострокову допомогу для поліпшення доступу до чистої води.

"Ми продовжуємо пропонувати нашу підтримку і просимо доставити критично важливу допомогу в райони, де у нас наразі немає необхідного дозволу для роботи", - підсумували в Червоному хресті.

 

 

 

Теги: #херсон #допомога #мкчх

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