ЄБА закликає Кабмін доопрацювати постанову про "Екозагрозу"

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до уряду з проханням доопрацювати проєкт постанови "Деякі питання функціонування "Екозагрози" та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому середовищу" з метою запобігання дублюванню чинних законодавчих процедур, потенційній дискреції повноважень контролюючого органу та недопущення тиску на бізнес.

"ЄБА підтримує ідею прийняття окремого положення про "ЕкоЗагрозу" як інформаційно-комунікаційну систему, яка організаційно та функціонально складається з веб-сайту та мобільного застосунка сервісу фіксації екологічних загроз на території України. Але в документі є досить неоднозначні положення, якими пропонується врегулювати деякі вже законодавчо визначені питання", - зазначила асоціація в пресрелізі в п'ятницю.

У ЄБА зазначили, що ця постанова запроваджує алгоритм проведення огляду місця можливого заподіяння шкоди та збитків довкіллю внаслідок надзвичайних ситуацій, подій та/або заподіяння шкоди та збитків довкіллю, заподіяних Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Уточнюється, що огляд здійснюватиметься представниками Держекоінспекції, які за необхідності можуть використовувати вимірювальні прилади, інше обладнання, відбирати проби та здійснювати інструментально-лабораторні вимірювання всіх екологічних показників. Підставою для таких оглядів можуть стати електронні звернення через онлайн-платформу "ЕкоЗагроза" та будь-яке письмове, електронне або усне звернення.

"Пропонований постановою підхід наділення представників контролюючого органу надмірними та не зовсім притаманними їм повноваженнями за одночасного звуження прав підприємців, визначених законодавством, може дати негативний сигнал представникам бізнес-спільноти", - цитує відомство координатора Комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольгу Бойко.

В асоціації додали, що на підприємствах і так відбуваються екологічні перевірки, які регулюються окремими нормативно-правовими актами, зокрема спеціальним законом про основні засади держнагляду (контролю) у сфері госпдіяльності.

На їхню думку, також у постанові про "Екозагрозу" продубльовано процедури визначення шкоди та збитків довкіллю внаслідок воєнних дій, які вже було зазначено в порядку визначення шкоди та збитків, заподіяних Україні внаслідок збройної агресії РФ (постанова Кабміну №326 від 20 березня 2022 року).

У ЄБА наголосили, що додатком до порядку затверджено щонайменше сім методик щодо визначення шкоди довкіллю внаслідок збройної агресії РФ, надано достатній перелік способів здійснення оцінки шкоди, заподіяної потерпілим, що передбачає проведення аналітичної оцінки шкоди, стандартизованої, незалежної оцінки шкоди або шляхом проведення судової експертизи.

В асоціації вважають, що завдяки вже затвердженим актам процес виявлення наслідків заподіяної шкоди на довкілля та визначення шкоди від воєнних дій достатньо врегульовано на законодавчому рівні, і тому з постанови це питання слід прибрати.