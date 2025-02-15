Інтерфакс-Україна
Події
17:37 15.02.2025

Глави МЗС Німеччини та Польщі наголошують, що найбільша загроза для Європи - путінська Росія

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Глави МЗС Німеччини та Польщі наголошують, що найбільша загроза для Європи - путінська Росія

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголошують, що найбільша загроза для Європи та демократії йде від путінської Росії.

“Наш найбільший ворог на цей момент – Росія Путіна, тому що він оголосив війну нашому європейському миру та нашій європейській демократії. І тому моя клятва, яку я дала як політик демократії Європи, полягає в тому, щоб захищати цю демократію від ворогів ззовні, але також захищати її від ворогів зсередини”, - сказала Бербок в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Міністр вважає, що Європа достатньо сильна, щоб захистити демократію зсередини.

Сікорський, своєю чергою, наголосив, що в Польщі не сумніваються, що “загроза Європі, ліберальній демократії йде від путінської Росії”. Зокрема він зауважив, що РФ скоїла численні воєнні злочини, а Путін є обвинуваченим військовим злочинцем, і він також зробив Росію більш авторитарною, ніж пізній Радянський Союз.

“Зараз у Росії політв'язнів більше, ніж за Брежнєва”, - заявив глава МЗС Польщі.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс поставив під сумнів демократію та свободи слова в Європі. Він заявив, що це викликає набагато більше занепокоєння, ніж зовнішні загрози, такі як з боку Росії чи Китаю.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #сікорський #бербок #путін #загроза #мюнхенська_конференція

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