Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

Третина опитаних керівників компаній (32%) переконана, що бойові дії завершаться у 2025 році, 25% вважають, що цього не станеться, а 43% не можуть відповісти на це питання, такими є результати нової хвилі опитування "Бізнес під час війни", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) серед членських компаній.

"У світі, де посилюється турбулентність, бізнес із досвідом роботи в Україні вже має певну конкурентну перевагу… Попри складність щось прогнозувати більшість компаній підтверджують свою прихильність подальшій роботі на українському ринку у нашому опитуванні. Поки не виглядає, що попереду нас чекають легші часи, тож такий настрій бізнесу справді надихає", - прокоментувала результати опитування виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

Як зазначається в результатах опитування, підприємства продовжують нарощувати фінансові резерви, кількість компаній, що мають їх на рік та більше у 2025 році зросла до 72% порівняно з 53% в середині 2024 року. Ще 22% мають резерви на пів року, 5% - на кілька місяців, і тільки 1% не мають жодних резервів.

Серед членських компаній ЄБА 77% продовжать працювати в Україні найближчим часом, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії, 19% поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Згідно з даними організації, на початку 2025 року 75% опитаних працюють в повному обсязі (64% пів року тому), 24% - з обмеженнями (36% в середині 2024р.), і 1% - не працює взагалі. Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%).

За останні пів року зросла кількість керівників, що позитивно оцінюють стан справ у їхньому бізнесі - з 27% до поточних 40%. Водночас 46% оцінюють стан справ задовільно, і 14% - негативно.

До того ж порівняно з результатами попередньої хвилі прогнози бізнес-динаміки на наступні півроку стали більш оптимістичними. Наразі 29% респондентів очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу протягом 2025 року (у попередній хвилі погіршення чекали 56%). Кількість тих, хто вважає, що стан справ у їхньому бізнесі покращиться, зросла вдвічі за півроку – з 16% до поточних 32%. Водночас 39% не очікують суттєвих змін.

Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають нестачу кваліфікованих працівників та мобілізацію (75%), війну, окупацію територій (63%), нестабільність економіки (54%). Півроку тому до топ-3 викликів входили атаки на українську енергосистему, наразі ж цей фактор спустився на четверте місце.

Втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими: на початку 2025 року для 25% опитаних компаній вони складають до $1 млн, 24% повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн і 16% - про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не понесли тільки 11% опитаних компаній асоціації, а 24% важко їх оцінити.

В ЄБА підкреслюється, що підтримка бізнесом збройних сил залишається стійкою. Наразі 72% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 35% - продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 23% опитаних.

У 85% опитаних членських компаній Асоціації сьогодні є співробітники у лавах ЗСУ. Проте, протягом останніх шести місяців спостерігається певна тенденція до збільшення кількості мобілізованих працівників. У 41% кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних (в середині 2024р. - 52%). У 36% кількість мобілізованих сягає 10-20% (28% півроку тому), у 8% – 20-30%. Майже половина респондентів (48%) повідомляють, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти.

В ЄБА зазначили, що найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в питанні покращення умов бронювання співробітників, помʼякшення валютних обмежень, мораторію на перевірки та покриття військових ризиків

Опитування проводилося з 5 до 16 лютого 2025 року, участь у ньому взяли 102 топ-менеджери членських компаній ЄБА.