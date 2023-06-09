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18:14 09.06.2023

Мережа "Сільпо" відкрила перший супермаркет у Чорноморську

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Мережа "Сільпо" відкрила перший супермаркет у Чорноморську

Мережа "Сільпо" відкрила перший супермаркет у Чорноморську Одеської області.

Як повідомила пресслужба мережі, площа нового об'єкта "Сільпо" в ТЦ "Центральний універмаг" становить 900 кв. м, у залі розташовані чотири класичні каси і п'ять кас самообслуговування.

Дизайн магазину присвячений собакам-героям.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман. За підсумками 2022 року, "Сільпо-Фуд" збільшив чистий збиток до 7,3 млрд грн, дохід становить 69,9 млрд грн.

На квітень 2023 року мережа "Сільпо" налічує понад 305 супермаркетів, зокрема чотири делікатес-маркети Le Silpo. Входить до торговельно-промислової групи Fozzy Group.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів із більш ніж 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #чорноморськ #сільпо

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