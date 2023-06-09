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10:25 09.06.2023

Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів - спецслужба

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Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів - спецслужба

У Службі безпеки України заявляють, що перехоплення СБУ підтверджує факт підриву Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів: загарбники хотіли шантажувати Україну, але все пішло не за планом.

"Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, про це окупанти розповідають один одному в телефонній розмові, яку вдалося перехопити українській спецслужбі. Аудіоперехоплення оприлюднено в повідомленні.

"Там не они (українська сторона) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в РФ: підвищення рівня води, затоплення територій і руйнування.

У СБУ нагадують, що відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наведено в повідомленні слова глави СБУ Василя Малюка.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу - ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

 

Теги: #сбу #каховська_гес

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