У Дніпропетровській області уламками збитих крилатих ракет пошкоджено два житлових будинки, авто та газопровід

У повітряному просторі Дніпропетровщини внаслідок атаки російських окупантів було збито дві крилаті ракети, уламки яких пошкодили два житлових будинки, авто, газопровід і паркан, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вночі відпрацювали наші сили ППО: військові з ПВК "Схід" знищили над областю дві ворожі крилаті ракети та безпілотник. Унаслідок падіння уламків у Новомосковському районі понівечено два житлових будинки, авто, газопровід, паркан. Люди неушкоджені", - написав він у телеграмі в п'ятницю вранці.