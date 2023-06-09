Події

08:26 09.06.2023

У Дніпропетровській області уламками збитих крилатих ракет пошкоджено два житлових будинки, авто та газопровід

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У Дніпропетровській області уламками збитих крилатих ракет пошкоджено два житлових будинки, авто та газопровід

У повітряному просторі Дніпропетровщини внаслідок атаки російських окупантів було збито дві крилаті ракети, уламки яких пошкодили два житлових будинки, авто, газопровід і паркан, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вночі відпрацювали наші сили ППО: військові з ПВК "Схід" знищили над областю дві ворожі крилаті ракети та безпілотник. Унаслідок падіння уламків у Новомосковському районі понівечено два житлових будинки, авто, газопровід, паркан. Люди неушкоджені", - написав він у телеграмі в п'ятницю вранці.

 

 

Теги: #рф #україна #ракети

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