Авіація завдала по ворогу 19 авіаударів за добу, 2 по ЗРК противника і знищила 10 БПЛА

Українська авіація за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 удари по його зенітно-ракетних комплексах, і знищила 10 безпілотників, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за минулу добу 8 червня "було знищено 6 ударних і 4 розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетні комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях і ще 2 важливих об'єкти противника", - ідеться в ранковому зведенні в п'ятницю.