Внаслідок обстрілів окупантів поранено шістьох місцевих жителів Донецької області - Офіс генпрокурора

У середу війська РФ обстріляли м. Торецьк Бахмутського району та с. Максимільянівка Покровського району Донецької області, внаслідок чого шестеро місцевих жителів отримали тяжкі мінно-вибухові травми, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"За даними слідства, вдень 8 червня 2023 року збройні сили рф обстріляли м. Торецьк, а близько 19:00 відкрили вогонь по с. Максимільянівці Покровського району. Ймовірно, по мирних населених пунктах били зі ствольної артилерії. Під шквалом снарядів опинились житлові будинки, у яких на той час перебували люди. Шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових травм та осколкових поранень голови, кінцівок, грудної клітини. Серед постраждалих – 61-річний чоловік і п’ятеро жінок віком від 52 до 71 року. Усі вони наразі перебувають під наглядом лікарів", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що, крім житлових будинків, вибухами пошкоджено торговельний заклад, медичні установи, складські приміщення, господарські будівлі та інші об'єкти.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повідомляється, що прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів щодо документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії.