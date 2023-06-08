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23:49 08.06.2023

Зеленський: вирішення проблеми постачання питної води, що виникла у зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС, вже готові

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Зеленський: вирішення проблеми постачання питної води, що виникла у зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС, вже готові

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення стосовно проблеми постачання питної води після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС вже підготовлені.

"Одна з найгостріших проблем після російського теракту на Каховській ГЕС – постачання питної води. Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Покров та інші міста та громади. Рішення підготовлені. Час реалізації визначено", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів, що вибух дамби на Каховській ГЕС призвів до проблем із забезпеченням питною водою мешканців міст Кривий Ріг, Марганець, Покров та Нікополь. Зокрема, призупинено роботу водоканалів у Покрові та Марганці. Зараз у цих містах відбувається підвезення води за допомогою залізничного та автомобільного транспорту.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував про проєкти будівництва водопроводів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь та Хортиця – Томаківка.

За його словами, реалізація цих проектів дозволить забезпечити якісну питну воду людей у постраждалих районах. Крім того, заплановано розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водопроводів.

Зеленський доручив опрацювати питання залучення додаткової техніки для підвезення води до населених пунктів.

 

 

Теги: #україна #водопостачання #зеленський

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