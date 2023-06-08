Рівень Каховського водосховища знижується до позначки 12,7 м, нижче якої перекачування води на ЗАЕС неможливе

Рівень води в Каховському водосховищі станом на 12:00 8 червня опустився до позначки 12,83 м, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" в телеграм-каналі у четвер.

"Гідроелектростанції Дніпровського каскаду продовжують знижувати потужність виробництва для мінімізації масштабів підтоплення", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі у своєму оновленні щодо України на сайті 7 червня зазначило: "Якщо рівень водосховища впаде нижче за 12,7 метра, Запорізька АЕС більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик. Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи може це статися і коли. Однак якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів".

За словами Гроссі, готуючись до такої можливості, ЗАЕС постійно поповнює свої запаси води, включно з великим ставком-охолоджувачем поруч зі станцією, а також його меншими ставками-охолоджувачами та прилеглими каналами, повністю використовуючи воду Каховського водосховища, доки це можливо.

"При заповненні цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження її шести реакторів, а також відпрацьованого палива протягом кількох місяців", - наголосив глава МАГАТЕ.

Своєю чергою, як повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер, наразі рівень води у ставках на ЗАЕС залишається максимальним - 16,6 м.

"Якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення ставка в такому режимі станція може працювати 1-1,5 місяця. Після цього потрібно перевести блоки в холодний стан, і за такої умови води не буде досить тривалий час, це можуть бути роки", - пояснив очільник "Енергоатому".

Водночас, за його словами, ситуація може виявитися критичною, якщо російські окупанти спустять ставки. Хоча він наголосив, що на будь-які випадки є низка аварійних заходів, що передбачають забезпечення ЗАЕС водою, але звернув увагу, що доки станція окупована, Україна не може гарантувати дотримання всіх заходів безпеки.

Раніше голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота зазначав, що не можна виключати дій окупантів, спрямованих на зливання води зі ставків-охолоджувачів ЗАЕС, і це становить загрозу за відсутності забору води з Каховського водосховища. Сирота вказав на очевидність його спрацювання до рівня 12,7 м, після чого, за його словами, "не буде водозабору ні для ставків-охолоджувачів, ні для низки областей нижче".